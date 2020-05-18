Власти скрывали вспышку коронавируса на горнолыжных курортов в Альпах. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Горнолыжные курорты Санкт-Антон и Ишгль, которые расположены в австрийских Альпах, могли быть источником распространения коронавируса в Европе. Около 5 тыс. туристов, которые побывали на этих курортах в конце этого горнолыжного сезона, готовят коллективный иск против местных властей, которые преднамеренно скрыли вспышки коронавируса в данных регионах, чтобы не спугнуть туристов.

Глава австрийской ассоциации защиты прав потребителей Питер Колба заявил, что местные власти преследовали финансовые цели, когда не сообщили туристам о вспышке коронавируса, пишет The Washington Post.

В иске указано, что высокопоставленные политики, представители местных властей, а также руководство отелей и горнолыжных трасс преднамеренно скрыли сведения о вспышке коронавируса, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизни туристов.

Иностранные туристы возмущены действиями австрийских властей. У многих после возвращения из горнолыжных курортов был диагностирован коронавирус, некоторые успели инфицировать своих родственников.

Эксперты затрудняются назвать точное количество зараженных, но предполагают, что около 3,7 тыс. туристов были инфицированы именно на курортах Санкт-Антон и Ишгль.

Бернхард Зангерл, который владеет баром «Китцлок» в Ишгле, заявил, что зимой и в начале весны ни у кого из персонала не наблюдалось симптомов коронавируса. А в марте в этом баре был зафиксирован первый заболевший COVID-19. Им оказался бармен. Затем заразилась вся семья бизнесмена и сотрудники «Китцлока».

Следует отметить, что в этой части Австрии четверть всех рабочих мест зависит от туризма. Деревня Ишгль, население которой составляет около 1,6 тыс. человек, принимает каждую зиму около 500 тыс. туристов. Это один из наиболее популярных курортов в Альпах. Деревня Санкт-Антон ежегодно принимает около 250 тыс. туристов.

Как ранее писал «Ракурс», нардеп Сергей Шахов заразился коронавирусом на популярном курорте Куршевель. В это же время около 100 украинских высокопоставленных чиновников также отдыхали на этом курорте.