Нардеп Богдан Яременко. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n138355-figurant-seks-skandala-yaremenko-nazval-urodami-i-hamovatymi-suschestvami-kolleg-iz-slugi-naroda.html

Ракурс

Богдан Яременко, народный депутат от «Слуги народа», стал фигурантом очередного политического скандала в президентской партии.

Нардеп сообщил о том, что происходит во фракции из-за провального голосования по поводу признания СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наряду с нацистской Германией. Яременко назвал коллег выродками и хамоватыми существами. Об этом 18 мая парламентарий написал на собственной странице в Facebook.

Он написал пост, об угрозах, которые поступают его коллеге по фракции Марине Бардиной от других коллег, которые ведут анонимный телеграмм-канал. Парламентарий поддерживала принятие этого постановления и докладывала с трибуны парламента. По словам Яременко, пост содержит открытые угрозы в ее адрес, а также раскрывает частную информацию о ней. Бардина из-за этих угроз планирует обратиться в полицию.

Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, очевидно не стоит. Но на этот раз выродки переплюнили себя, — пишет Яременко.

Напомним, в январе народный депутат от «Слуги народа» Богдана Яременко уволили с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нардеп стал известен тем, что в Верховной Раде договаривался о интимной встрече с неизвестным лицом за деньги.