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Ракурс
Нардеп Богдан Яременко. Фото: censor.net.ua

Фигурант секс-скандала Яременко назвал выродками и хамоватыми существами коллег из «Слуги народа»

18 мая 2020, 14:35
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Богдан Яременко, народный депутат от «Слуги народа», стал фигурантом очередного политического скандала в президентской партии.

Нардеп сообщил о том, что происходит во фракции из-за провального голосования по поводу признания СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наряду с нацистской Германией. Яременко назвал коллег выродками и хамоватыми существами. Об этом 18 мая парламентарий написал на собственной странице в Facebook.

Он написал пост, об угрозах, которые поступают его коллеге по фракции Марине Бардиной от других коллег, которые ведут анонимный телеграмм-канал. Парламентарий поддерживала принятие этого постановления и докладывала с трибуны парламента. По словам Яременко, пост содержит открытые угрозы в ее адрес, а также раскрывает частную информацию о ней. Бардина из-за этих угроз планирует обратиться в полицию.

Удивляться хамству существ, которые боязливо скрывают в телеграмм-канале свои имена, поливая разного рода грязью коллег по парламенту, фракции и партии, очевидно не стоит. Но на этот раз выродки переплюнили себя, — пишет Яременко.

Скришнот поста Яременко



Скришнот поста Яременко

Напомним, в январе народный депутат от «Слуги народа» Богдана Яременко уволили с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нардеп стал известен тем, что в Верховной Раде договаривался о интимной встрече с неизвестным лицом за деньги.

Источник: Ракурс


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