Нардеп Богдан Яременко. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n138355-figurant-seks-skandalu-yaremenko-nazvav-vyrodkamy-i-hamovytymy-istotamy-koleg-zi-slugy-narodu.html

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Богдан Яременко, народний депутат від «Слуги народу», став фігурантом чергового політичного скандалу в президентській партії.

Нардеп повідомив про те, що відбувається у фракції через провальне голосування з приводу визнання СРСР відповідальним за розв’язання Другої світової війни поряд з нацистською Німеччиною. Яременко назвав колег виродками і хамовитими істотами. Про це 18 травня парламентар написав на власній сторінці у Facebook.

Він написав пост, про погрози, які надходять його колезі по фракції Марині Бардіній від інших колег, які ведуть анонімний телеграм-канал. Парламентар підтримувала ухвалення цієї постанови й доповідала з трибуни парламенту. За словами Яременка, пост містить відкриті погрози на її адресу, а також розкриває приватну інформацію про неї. Бардіна через ці погрози планує звернутися в поліцію.

Дивуватися хамству істот, які боязливо приховують в телеграм-каналі свої імена, поливаючи різного роду брудом колег по парламенту, фракції і партії, очевидно не варто. Але цього разу виродки переплюнили себе, — пише Яременко.

Нагадаємо, у січні народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка звільнили з посади голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Нардеп став відомий тим, що у Верховній Раді домовлявся про інтимну зустріч з невідомою особою за гроші.