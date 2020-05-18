В Україні сьогодні – потенційно небезпечні погодні умови, фото: «Днепр Час»

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Погода в Україні 18 травня буде досить вітряною. Синоптики попереджають про штормовий вітер у більшості регіонів, окрім півдня та південного-сходу.

Швидкість поривів вітру протягом доби сягатиме 15−20 м/с, що є І (жовтим) рівнем небезпечності. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Жовтий рівень небезпеки означає, що погода є потенційно небезпечною й погодні явища можуть становити небезпеку для окремих видів соціально-економічної діяльності.

В умовах сильного вітру рекомендується щільно закривати усі вікна будинків та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть звідти випасти.

Під час перебування на вулиці потрібно намагатися триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач, а в разі сильного вітру — сховатися у природному укритті чи в приміщенні. Також не рекомендується паркувати автомобілі біля великих дерев.

Сьогодні в Україні також зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей.

Нагадаємо, у лютому в Одесі через сильний вітер загинула дівчина — на неї впало дерево.