Кабмін заявив про сірий ринок праці заробітчан: Всі нишком їздять бусиками

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Робота за кордоном для заробітчан переважно передбачає «сірі» умови працевлаштування. Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що проблема з виїздом українців на роботу за кордон пов’язана зі спалахом коронавірусу і карантинними обмеженнями.

Організація рейсів з сезонними працівниками взагалі стала проблемою виключно через відсутність регулярного авіасполучення, а не через якесь там бажання уряду щось обмежити… Давайте реально дивитися на речі. Ринок праці українців за кордоном в основному є «сірим». Він всіх влаштовує, всі нишком їздять бусиками, заробляють гроші, — зазначив глава МЗС в інтерв’ю «РБК-Україна».

Кулеба додав, що коли в громадян України за кордоном з’являються проблеми або якщо їхні права реально порушуються, тоді «держава втручається і рятує їх». Чиновник нагадав, що МЗС не має особливого відношення до теми виїзду та працевлаштування українців за кордоном.

Реальна проблема з трудовими мігрантами на даний момент — це транспорт, як вони добираються туди… Зараз нею займається в уряді віце-прем'єр Вадим Пристайко… Я абсолютно категорично проти будь-якої зарегульованості цього ринку… Уряд просить приймаючу сторону, щоб людина їхала з контрактом і зі страховкою. Мені здається, що це додатковий захист прав цих працівників, — резюмував міністр.





За словами Кулеби, українці повинні законно заробляти гроші. Водночас він запевняє у відсутності «заборон або маленьких бар'єрчиків» з боку уряду.

Нагадаємо, що в середині березня Україна почала закривати кордони, а 28 березня повністю закрила їх для регулярного сполучення. Потрапити у країну чи виїхати з неї можна лише на приватному автомобілі.