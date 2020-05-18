Порошенка та Яценюка викликали на допит. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/ua/n138352-sud-vyklykav-poroshenka-ta-yacenuka-na-dopyt-u-spravi-pro-derjzradu-eks-prezydenta.html

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Київський апеляційний суд викликав на допит екс-президента Петра Порошенка і колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Феміда таким чином пішла на зустріч стороні захисту у кримінальній справі про державну зраду колишнього глави держави Віктора Януковича. Про це 18 травня повідомила прес-секретар колишнього прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на власній сторінці у Facebook.

Суд задовольнив клопотання захисту президента-втікача про повторний допит Петра Порошенка та Арсенія Яценюка, по іншим заявленим відмовили, — йдеться у повідомленні.

Сарган нагадала, що суд розглядає скарги на вирок Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду Януковича.

Як відомо, Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний Оболонським райсудом Києва винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, його засудили до 13 років позбавлення волі. Екс-президент не брав участі в процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва заочно арештував екс-президента Віктора Януковича через організацію розстрілів протестуючих на Майдані 18−20 лютого 2014 року.