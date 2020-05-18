Порошенко и Яценюка вызвали на допрос. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n138352-sud-vyzval-poroshenko-i-yacenuka-na-dopros-v-dele-o-gosizmene-eks-prezidenta.html

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Киевский апелляционный суд вызвал на допрос экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Фемида таким образом пошла на встречу стороне защиты по уголовному делу о государственной измене бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом 18 мая сообщила пресс-секретарь бывшего прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на собственной странице в Facebook.

Суд удовлетворил ходатайство защиты президента-беглеца о повторном допросе Петра Порошенко и Арсения Яценюка, по другим заявленным отказали, — говорится в сообщении.

Сарган напомнила, что суд рассматривает жалобу на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене Януковича.

Как известно, Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Экс-президент не участвовал в процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Напомним, 12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича за организацию расстрелов протестующих на Майдане 18−20 февраля 2014 года.