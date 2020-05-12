В Украине продолжаются работы по ремонту дорог, скриншот видео

https://racurs.ua/n138077-remont-dorog-v-pravitelstve-pokazali-kak-rekonstruiruut-bermudskiy-treugolnik-nikolaevschiny.html

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Ремонт дорог в Украине продолжается.

Так, сразу на шести участках осуществляются ремонтные работы на дороге Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Н-14 — это часть так называемого „бермудского треугольника“, где никогда не было дорог в Николаевской области. В этом году Николаевщина является пионером, реализуя, реализуя такие амбициозные проекты, как, собственно, эта бетонная дорога», — отметил глава ведомства Владислав Криклий.

В ведомстве отмечают, что эта дорога в течение десятилетий не видела ремонта и считалась одной из худших в Украине.

Уже в конце этого года планируем ввести новый объект в эксплуатацию, — отмечает пресс-служба Минифраструктуры.

Криклий отметил, что область в этом году получила рекордное финансирование — 4,2 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году.

А это почти 200 км дорог государственного значения, — добавил министр.

Из этой суммы 1,8 млрд грн предусмотрено на реконструкцию дороги Н-14. Она после реконструкции, в частности, будет оснащена комплексами автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении»).

Еще одно видео ремонта дорог опубликовал в своем Фейсбуке глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Это ремонт участка дороги государственного значения М-03 Киев-Харьков-Должанський длиной 16,3 км, которая расположена на маршруте от Славянска до Бахмута. По словам Кириленко, на капитальний ремонт этого участка выделены 200 млн грн.

Она долгое время капитально не ремонтировалось, испытывала только латкового ремонта, — отметил глава ОГА.





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