В Україні тривають роботи з ремонту доріг, скріншот відео

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Ремонт доріг в Україні триває.

Так, відразу на шести ділянках здійснюються ремонтні роботи на дорозі Н-14 «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв». Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Н-14 — це частина так званого «бермудського трикутника», де ніколи не було доріг у Миколаївській області. В цьому році Миколаївщина є піонером, реалізуючи, реалізуючи такі амбітні проекти, як, власне, ця бетонна дорога, — наголосив очільник відомства Владислав Криклій.

У відомстві зазначають, що ця дорога протягом десятиліть не бачила ремонту й вважалася однією з найгірших в Україні.

Вже в кінці цього року плануємо ввести новий об'єкт в експлуатацію, — зазначає прес-служба Мініфраструктури.

Криклій зазначив, що область в цьому році отримала рекордне фінансування — 4,2 млрд грн, що у 3,5 рази більше, ніж у 2020 році.

А це майже 200 км доріг державного значення, — додав міністр.

З цієї суми 1,8 млрд грн передбачено на реконструкцію дороги Н-14. Вона після реконструкції, зокрема, буде оснащена комплексами автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі»).

Ще одне відео ремонту доріг опублікував у своєму Фейсбуці голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Це ремонт ділянки дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський довжиною 16,3 км, яка розташована на маршруті від Слов’янська до Бахмуту. За словами Кириленка, на капітальний ремонт цієї ділянки виділено 200 млн грн.

Вона тривалий час капітально не ремонтувалася, зазнавала лише латкового ремонту, — зазначив очільник ОДА.





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