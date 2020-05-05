У Венедиктовой хотят запустить процедуру экстрадиции Януковича. Фото: ЕРА

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Ракурс

Виктор Янукович, бывший президент Украины, который в 2014 году сбежал в Россию, вчера был заочно арестован киевским судом на два месяца. Его обвиняют в узурпации власти.

Решение суда об аресте бывшего президента позволяет начать процедуру его экстрадиции из Российской Федерации, где он скрывается. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины. Также суд рассматривает решение Януковича о незаконной отмене Конституции Украины 2004 года.

Отметим, что самые громкие запросы на экстрадицию за последние пять лет от Украины поступали преимущественно в Российскую Федерацию. Кроме беглого президента Януковича, Украина просила выдать экс-премьер-министра Николая Азарова, Сергея Арбузова, Виктора Пшонку, Александра Клименко, Александра Захарченко, но ни один из них не был экстрадирован в Украину.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович был заочно арестован 4 мая. Решение об аресте Януковича принял Печерский районный суд Киева.