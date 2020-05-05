Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137749-vspyshka-covid-19-proizoshla-v-supermarkete-sum-video.html

Ракурс

В Сумах произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из местных супермаркетов.

Первый случай заболевания медики зафиксировали 2 мая, но впоследствии число инфицированных резко возросло. Сегодня заражение коронавирусом подтвердили у шести работников супермаркета. Об этом 5 мая сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк во время онлайн-брифинга, который транслировался на странице Сумской областной государственной администрации в Facebook.

По словам чиновника, в супермаркете на улице Петропавловской, 76 работает 71 человек. Зараженных людей медики отправили лечиться домой, а другие находятся в самоизоляции.

Сейчас на Сумщине зафиксировали 112 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что коронавирус в Украине все чаще фиксируют у граждан без каких-либо симптомов заболевания. Медики предупреждают, что бессимптомное течение СOVID-19 повышает угрозу дальнейшего распространения вируса и может затянуть сроки завершения эпидемии.