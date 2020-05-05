Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137749-spalah-covid-19-stavsya-u-supermarketi-sum-video.html

Ракурс

У Сумах стався спалах коронавірусної інфекції COVID-19 в одному з місцевих супермаркетів.

Перший випадок захворювання медики зафіксували 2 травня, але згодом число інфікованих різко зросло. Сьогодні зараження коронавірусом підтвердили у шести працівників супермаркету. Про це 5 травня повідомив заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк під час онлайн брифінгу, який транслювався на сторінці Сумської обласної державної адміністрації в Facebook.

За словами чиновника, у супермаркеті на вулиці Петропавлівській, 76 працює 71 особа. Заражених людей медики відправили лікуватися додому, а інші перебувають у самоізоляції.

Наразі на Сумщині зафіксовано 112 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що коронавірус в Україні все частіше фіксують у громадян без жодних симптомів захворювання. Медики попереджають, що безсимптомний перебіг СOVID-19 підвищує загрозу подальшого поширення вірусу і може затягнути терміни завершення епідемії.