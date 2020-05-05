Вбивство Шеремета: суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка

Справа Шеремета. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137748-vbyvstvo-sheremeta-sud-zalyshyv-pid-vartou-pidozruvanogo-antonenka.html

Ракурс

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжують розслідувати. Сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою ветерана АТО Андрія Антоненка, якого слідство вважає організатором вбивства журналіста.

Суд сьогодні розглянув апеляційну скаргу сторони захисту на постанову Печерського районного суду Києва про продовження запобіжного заходу щодо Антоненка до 1 червня. Апеляційний суд відхилив цю скаргу і залишив підозрюваного під вартою. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Постанову судді Печерського районного суду Києва від 3 квітня 2020 року … залишити без змін, — зазначила на засіданні суддя, додавши, що повний текст рішення буде оприлюднений 8 травня.

На засіданні суду також були присутні поручителі, які готові були взяти підозрюваного на поруки. Проте прокурор подав заперечення на апеляцію захисника підозрюваного, тому Антоненко залишиться під вартою до 1 червня. Оскаржити рішення апеляційного суду не можна.

Як відомо, слідство підозрює Антоненка в організації вбивства Шеремета, до якого він нібито залучив ще двох осіб — військового медика Яну Дугар і дитячого хірурга Юлію Кузьменко. Антоненку загрожує тривалий термін ув’язнення, зокрема довічне. Сам підозрюваний стверджує, що не причетний до вбивства.

Нагадаємо, раніше Яну Дугар, підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом.