Убийство Шеремета: суд оставил под стражей подозреваемого Антоненко

Дело Шеремета. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137748-ubiystvo-sheremeta-sud-ostavil-pod-strajey-podozrevaemogo-antonenko.html

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Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжают расследовать. Сегодня Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО Андрея Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста.

Суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения в отношении Антоненко до 1 июня. Апелляционный суд отклонил эту жалобы и оставил подозреваемого под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Постановление судьи Печерского районного суда Киева от 3 апреля 2020 года … оставить без изменений, — отметила на заседании судья, добавив, что полный текст решения будет обнародован 8 мая.

На заседании суда также присутствовали поручители, которые готовы были взять подозреваемого на поруки. Однако прокурор подал возражение на апелляцию защитника подозреваемого, поэтому Антоненко останется под стражей до 1 июня. Обжаловать решение апелляционного суда нельзя.

Как известно, следствие подозревает Антоненко в организации убийства Шеремета, к которому он якобы привлек еще двух человек — военного медика Яну Дугарь и детского хирурга Юлию Кузьменко. Антоненко грозит длительный срок заключения, в том числе пожизненное. Сам подозреваемый утверждает, что непричастен к убийству.

Напомним, ранее Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом.