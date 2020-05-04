Дело Шеремета: суд оставил Яну Дугарь под домашним арестом

Яна Дугарь, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n137691-delo-sheremeta-sud-ostavil-yanu-dugar-pod-domashnim-arestom.html

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Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом.

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Дугарь на решение Печерского райсуда Киева от 2 апреля, согласно которому ей до 31 мая был продлен срок действия ночного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Дугарь, согласно решению суда, который избрал ей меру пресечения, не может в период с 22.00 до 6.00 оставлять место своего проживания.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он находился.

12 декабря 2019 года полиция задержала Дугар, а также еще двух подозреваемых в совершении убийства Шеремета — Андрея Антоненка и Юлия Кузьменко, которые сейчас находятся под стражей.

Напомним, в марте суд продлил по 12 июня сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета.