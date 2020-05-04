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Ракурс
Яна Дугарь, фото: Znaj.ua

Справа Шеремета: суд залишив Яну Дугарь під домашнім арештом

4 тра 2020, 18:14
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Яну Дугарь, підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом.

Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисту Дугарь на рішення Печерського райсуду Києва від 2 квітня, згідно з яким їй до 31 травня було продовжено термін дії нічного домашнього арешту. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Дугарь, згідно з рішенням суду, який обрав їй запобіжний захід, не може у період з 22.00 до 6.00 залишати місце свого проживання.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля, у котрому він перебував.



12 грудня 2019 року поліція затримала Дугарь, а також ще двох підозрюваних у вчиненні вбивства Шеремета — Андрія Антоненка та Юлія Кузьменко, котрі наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, у березні суд продовжив до 12 червня строки досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета.

Джерело: Ракурс


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