Суд в Киеве заочно арестовал Януковича на два месяца. Фото: РБК

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Ракурс

Виктор Янукович, беглый экс-президент Украины, был сегодня заочно арестован. Решение об аресте Януковича принял Печерский районный суд Киева.

Суд арестовал Януковича на два месяца. Рассматривалось уголовное производство об узурпации власти беглым экс-президентом в 2014 году. Об этом рассказал адвокат подозреваемого, передает «РИА Новости».

Отмечается, что сторона защиты намерена обжаловать данное решение суда. Судебное заседание об избрании меры пресечения по данному уголовному производству должно было состояться еще в феврале 2020 года, однако его неоднократно переносили.

Уголовное производство по факту узурпации власти Януковичем было было открыто 8 апреля 2015 года. В качестве свидетелей Генеральной прокуратурой допрашивались судьи Конституционного суда Украины (КСУ).

Свидетелями выступают шесть судей КСУ, принимавших решение об отмене Конституции Украины 2004 года. В деле также фигурирует экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

Как известно, Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.