Суд у Києві заочно заарештував Януковича на два місяці. Фото: РБК

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Ракурс

Віктор Янукович, екс-президент України, був сьогодні заочно арештований. Рішення про арешт Януковича прийняв Печерський районний суд Києва.

Суд заарештував Януковича на два місяці. Розглядалося кримінальне провадження про узурпацію влади президентом-втікачем у 2014 році. Про це розповів адвокат підозрюваного, передає «РИА Новости».

Зазначається, що сторона захисту має намір оскаржити дане рішення суду. Судове засідання про обрання запобіжного заходу з даного кримінального провадження повинно було відбутися ще в лютому 2020 року, проте його неодноразово переносили.

Кримінальне провадження за фактом узурпації влади Януковичем було відкрито 8 квітня 2015 року. В якості свідків Генеральною прокуратурою допитувалися судді Конституційного суду України (КСУ).

Свідками виступають шість суддів КСУ, які ухвалювали рішення про скасування Конституції України 2004 року. У справі також фігурує екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович.

Як відомо, Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний Оболонським райсудом Києва винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, його засудили до 13 років позбавлення волі. Суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президент не брав участі в процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.