Єрмак і Данилюк торік заявили посольству України в США, що керуватимуть “напряму з Банкової”

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Андрій Єрмак, глава Офісу президента, і тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк 10 липня 2019 року прибули у Вашингтон до посольства України у США і повідомили дипломатам про те, що надалі «все робитиметься напряму з Банкової».

Тоді нашому посольству було доведено про зміни в підходах і механізмах зовнішньої політики. Суть цих змін полягала в тому, що дипломати відтепер до важливих процесів не залучатимуться, займатимуться суто логістикою, а все робитиметься напряму з Банкової. Я такі підходи не міг поділяти, — розповів екс-посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».

Чалий зауважив, що нав’язаний стиль роботи дипломатів він вважає неефективними. Тому він написав заяву за власним бажанням і припинив перебування на держслужбі. Окрім цього, дипломат вважає помилковими спроби створення різних координаційних рад з терористами ОРДЛО, що проштовхував Єрмак у Мінську.

Всі ці консультативні ради (як би їх не називали) — це чергова спроба зробити цей конфлікт не російсько-українським (яким він реально є), а віртуальним внутрішнім конфліктом. Самим умити руки, але залишити повний контроль над найманцями, територіями і подальшим розвитком всієї України, — резюмував Чалий.

Також, на думку екс-посла, на користь агресора грають і спроби розглянути питання, чи не був злочинним наказ українським кораблям пройти через свої води з одного порту в інший через Керченську протоку.