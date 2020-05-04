Плівки Єрмака: у “Слузі народу” кажуть, що глава офісу Зеленського не має відповідати за вчинки брата Фото: 5 канал

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Андрій Єрмак не повинен позбавлятися посади очільника Офісу президента Володимира Зеленського через «вчинки його родичів». Таку думку висловила заступниця голови антикорупційного комітету Верховної Ради, нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко.

Претензії не так до глави Офісу президента, як до його брата… Жодну людину, яка фігурувала на плівках, оприлюднених Гео Леросом, не призначено на посаду. Тому на перший погляд це більше схоже на історію про родича, який забагато хизується, ніж на корупцію високопосадовця, — заявила Янченко в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

За словами нардепа, принцип команди Зеленського полягає у відсутності недоторканних. Тому розслідування триває «повним ходом», брат Андрія Єрмака ходить на допити, а у нього вдома проводяться обшуки.

Водночас Янченко не згідна з тим, що Андрій Єрмак повинен піти у відставку у разі доведення вини його брата.

На його розсуд. Але я вважаю, що людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів, — резюмувала представник «Слуги народу».

Нагадаємо, що у березні нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос звинуватив главу ОПУ Єрмака у корупції, масштабному втручанні в кадрові призначення по всій країні та зраді національним інтересам. Лерос назвав Єрмака «пліткарем», який «торгує національними інтересами», «людиною без принципів», яка мислить виключно через призму своїх особистих інтересів, «натираючи на тертці рейтинг президента і потенціал всієї держави».

29 березня Лерос опублікував у Фейсбук відеокадри, на яких брат Єрмака нібито займається продажем держпосад.

Після цього Андрій Єрмак звернувся до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань із закликом «провести всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив».