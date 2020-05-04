Пленки Ермака: в «Слуге народа» говорят, что глава офиса Зеленского не должен отвечать за поступки брата

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Андрей Ермак не должен лишаться должности главы Офиса президента Владимира Зеленского из-за «поступков его родственников». Такое мнение высказала зампредседателя антикоррупционного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко.

Претензии не так к главе Офиса президента, как к его брату… Ни одного человека, который фигурировал на пленках, обнародованных Гео Леросом, не назначили на должность. Поэтому на первый взгляд это больше похоже на историю о родственнике, который много хвастается, нежели на коррупцию чиновника, — заявила Янченко в интервью «Цензор.НЕТ».

По словам нардепа, принцип команды Зеленского заключается в отсутствии неприкасаемых. Поэтому расследование продолжается «полным ходом», брат Андрея Ермака ходит на допросы, а у него дома проводятся обыски.

В то же время Янченко не согласна с тем, что Андрей Ермак должен уйти в отставку в случае доказательства вины его брата.

На его усмотрение. Но я считаю, что людям не под силу отвечать за поступки всех родственников, — резюмировала представитель «Слуги народа».

Напомним, что в марте нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обвинил главу ОПУ Ермака в коррупции, масштабном вмешательстве в кадровые назначения по всей стране и измене национальным интересам. Лерос назвал Ермака «сплетником», который «торгует национальными интересами», «человеком без принципов», мыслящим исключительно через призму своих личных интересов, «натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства».

29 марта Лерос опубликовал в Фейсбуке видеокадры с братом главы Офиса президента.

После этого Андрей Ермак обратился в Службу безопасности и Госбюро расследований с призывом «провести всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал». В то же время брат главы ОПУ Денис Ермак заявил, что является «свободным гражданином, имеющим право встречаться с кем угодно».