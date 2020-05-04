Сергій Сивохо та Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Сергій Сивохо, креативний продюсер студії «Квартал 95» та колишній радник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО), переконаний, що президент України Володимир Зеленський ще піднесе українцям «сюрприз».

Сивохо цей прогноз аргументував тим, що давно знає президента як «людину з твердою волею». Про це він заявив про це в інтерв’ю виданню «Гордон».

Це буде приємний сюрприз. Хоча, дивлячись для кого. Якщо він посадить негідників і розкрадачів, для них це буде неприємний сюрприз, а для нас приємний. Якщо він приведе мир на територію Донбасу, для мене це буде приємний сюрприз, а для партії війни — неприємний, — зазначив Сивохо.

На його думку, в Україні «незначну меншість» виступає за продовження «огидних процесів» — війни та корупції.

Їх незрівнянно мало в порівнянні з нормальними людьми, — заявив колишній радник секретаря РНБО.

Головним досягненням Зеленського за перший рік президентства Сивохо вважає «об'єднання країни», а недоліком — те, що він не виконав усіх своїх передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, наприкінці березня Сивохо звільнили з посади позаштатного радника секретаря РНБО на громадських засадах.