Сивохо і Донбас: реакція соцмереж на зрив презентації нацплатформи примирення

Провал «Національної платформи примирення та єдності» Сергій Сивохо пояснив тим, що частині людей «мир не потрібний», а також тим, що «війна — це бізнес і великі гроші». Нагадаємо, сьогодні у Києві в ТРЦ «Парковий» зібралося понад 40 представників ЗМІ, представники Офісу президента і нового МінТОТ на презентацію, щоб «зробити перші кроки до миру через діалог». Однак після монологу Сивохо військові «атакували» його запитаннями щодо капітуляційної концепції примирення. Також їм не сподобалося те, що Росія взагалі не згадується як учасник конфлікту на Донбасі.

Обурення військових не змогли втихомирити модератори презентації, тому її вирішили згорнути. Під час словесної перепалки та штовханини Сивохо впав. Поліцейські затримали і доставили у відділок 15 осіб, представники «Нацкорпусу» продовжують чергувати біля відділку. Сьогоднішні події викликали резонанс у соцмережах. «Ракурс» зібрав реакцію користувачів Фейсбук.

Щось читаю ваш пост і не розумію: а де ж тут про діалог, про те, що з людьми потрібно розмовляти? Ви ж наче саме такі ідеї просуваєте, але чомусь при цьому опонентів, ваших співвітчизників, чути не хочете і чхати хотіли на їхню думку, — обурено коментують пост Сивохо користувачі.

Мир, це коли обидві сторони хочуть миру! Або коли одна перемогла іншу! А якщо одна сторона каже: я забрав у тебе Крим, хочу ще Донбас і ще кілька областей! Але я хочу, щоб це відбулося мирно… Віддай мені половину України по-хорошому! Навіщо я буду вбивати твоїх людей? Просто віддай і буде у нас мир! Ти ж хочеш миру? Отакий ваш мир!, — пишуть інші.

Поїдьте вже в Донецьк і залишайтеся умиротворювати російських окупантів, яких ви відверто відмовляєтеся називати окупантами. У Донецьку вам будуть раді. Тут — ні, — заявляють дописувачі у Фейсбук.

Мир за всяку ціну — не потрібен, так. Сергій, повертайтеся в лігу сміху, не ганьбіть Україну і пам’ять загиблих, — рекомендують Сивохо інші.

Мир потрібен всім нормальним людям. Але деякі недоумки думають, що для цього «нужно просто перестать стрелять». Сивохо, я не пропоную тобі подумати за Україну — для тебе це пустий звук. Подумай за себе — ти ж можеш і не добігти до літака, — погрожують окремі дописувачі.

Сергію, Ви б подали у відставку і не ганьбилися далі. А то ж наступного разу можуть не тільки штовхнути, а й реально побити. Ви несете нісенітницю і найсумніше, що робите це з серйозним виглядом і, вочевидь, у це вірите. За це будуть бити ще жорсткіше. Воно вам треба?, — пишуть під постом Сивохо.

На підлогу разок зронили. Але не побили. Спитайте у Шуфрича, як це — побили. Той знає, — зауважують користувачі.

Сивохо падає на брюхо ранньою весною — до тепла, — жартують інші.