Сивохо и Донбасс: реакция соцсетей на срыв презентации нацплатформы примирения

https://racurs.ua/n135077-sivoho-i-donbass-reakciya-socsetey-na-sryv-prezentacii-nacplatformy-primireniya-foto.html

Ракурс

Провал «Национальной платформы примирения и единства» Сергей Сивохо объяснил тем, что некоторым людям «мир не нужен», а также тем, что «война — это бизнес и большие деньги». Напомним, сегодня в Киеве в ТРЦ «Парковый» собралось более 40 представителей СМИ, Офиса президента и нового МинТОТ на презентацию, чтобы «сделать первые шаги к миру через диалог». Однако после монолога Сивохо военные «атаковали» его вопросами о капитуляционной концепции примирения. Также им не понравилось то, что Россия вообще не упоминается как участник конфликта на Донбассе.

Возмущение военных не смогли утихомирить модераторы презентации, поэтому ее решили свернуть. Во время словесной перепалки и потасовки Сивохо упал. Полицейские задержали и доставили в участок 15 человек, представители «Нацкорпуса» продолжают дежурить у отделения. Сегодняшние события вызвали резонанс в соцсетях. «Ракурс» собрал реакцию пользователей Фейсбук.

Что-то читаю ваш пост и не понимаю: а где же здесь о диалоге, о том, что с людьми нужно разговаривать? Вы же как раз такие идеи продвигаете, но почему-то при этом оппонентов, ваших соотечественников, слышать не хотите и чихать хотели на их мнение, — возмущенно комментируют пост Сивохо пользователи.

Мир, это когда обе стороны хотят мира! Или когда одна победила другую! А если одна сторона говорит: я забрал у тебя Крым, хочу еще Донбасс и еще несколько областей! Но я хочу, чтобы это произошло мирно… Отдай мне половину Украины по-хорошему! Зачем я буду убивать твоих людей? Просто отдай и будет у нас мир! Ты же хочешь мира? Такой ваш мир!, — пишут другие.

Поезжайте уже в Донецк и оставайтесь умиротворять российских оккупантов, которых вы откровенно отказываетесь называть оккупантами. В Донецке вам будут рады. Здесь — нет, — заявляют пользователи в Фейсбук. Мир любой ценой — не нужен, да. Сергей, возвращайтесь в лигу смеха, не позорьте Украину и память погибших, — рекомендуют Сивохо другие. Мир нужен всем нормальным людям. Но некоторые недоумки думают, что для этого «нужно просто перестать стрелять». Сивохо, я не предлагаю тебе подумать об Украине — для тебя это пустой звук. Подумай за себя — ты можешь и не добежать до самолета, — угрожают отдельные пользователи. Сергей, подали бы вы в отставку и не опозорились бы дальше. А то в следующий раз могут не только толкнуть, но и реально побить. Вы несете чушь и самое печальное, что делаете это с серьезным видом и, очевидно, в это верите. За это будут бить еще жестче. Оно вам надо?, — пишут под постом Сивохо. На пол разок обронили. Но не избили. Спросите у Шуфрича, как это — избили. Тот знает, — отмечают пользователи. Сивохо падает на брюхо ранней весной — к теплу, — шутят другие.