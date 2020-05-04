Сергей Сивохо и Владимир Зеленский, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Сергей Сивохо, креативный продюсер студии «Квартал 95» и бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), убежден, что президент Украины Владимир Зеленский еще преподнесет украинцам «сюрприз».

Сивохо этот прогноз аргументировал тем, что давно знает президента как «человека с твердой волей». Об этом он заявил об этом в интервью изданию «Гордон».

Это будет приятный сюрприз. Хотя, смотря для кого. Если он посадит негодяев и расхитителей, для них это будет неприятный сюрприз, а для нас приятный. Если он приведет мир на территорию Донбасса, для меня это будет приятный сюрприз, а для партии войны — неприятный, — отметил Сивохо.

По его мнению, в Украине «незначительное меньшинство» выступает за продолжение «отвратительных процессов» — войны и коррупции.

Их несравнимо мало по сравнению с нормальными людьми, — заявил бывший советник секретаря СНБО.

Главным достижением Зеленского за первый год президентства Сивохо считает «объединение страны», а недостатком — то, что он не выполнил всех своих предвыборных обещаний.

Напомним, в конце марта Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря СНБО на общественных началах.