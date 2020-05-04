Ермак и Данилюк прошлым летом заявили посольству Украины в США о намерениях руководить «напрямую с Банковой»

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Андрей Ермак, глава Офиса президента, и тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк 10 июля 2019 года прибыли в Вашингтон в посольство Украины в США и сообщили дипломатам о том, что в дальнейшем «все будет осуществляться напрямую с Банковой».

Тогда нашему посольству было сообщено об изменениях в подходах и механизмах внешней политики. Суть этих изменений заключалась в том, что дипломаты теперь к важным процессам не будут привлекаться, а заниматься сугубо логистикой. Все будет делаться напрямую с Банковой. Я такие подходы не разделял, — рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью «Главкому».

Чалый отметил, что навязанный дипломатам стиль работы он считает неэффективным. Впоследствии он написал заявление по собственному желанию.

Кроме этого, дипломат считает ошибочными попытки создания различных координационных советов с террористами ОРДЛО, на чем сконцентрировался Ермак в Минске.

Все эти консультативные советы (как бы их не называли) — это очередная попытка сделать этот конфликт не российско-украинским (каким он реально есть), а виртуальным внутренним конфликтом. Самим умыть руки, но оставить полный контроль над наемниками, территориями и дальнейшим развитием всей Украины, — резюмировал Чалый.

Также, по мнению экс-посла, в пользу агрессора играют и попытки увидеть преступный умысел в приказе украинским кораблям пройти из одного украинского порта в другой через Керченский пролив.