У Венедіктової хочуть запустити процедуру екстрадиції Януковича. Фото: ЕРА

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Ракурс

Віктор Янукович, колишній президент України, який у 2014 році втік до Росії, вчора був заочно арештований київським судом на два місяці. Його звинувачують в узурпації влади.

Рішення суду про арешт колишнього президента дозволяє почати процедуру його екстрадиції з Російської Федерації, де він переховується. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини захоплення Януковичем в період вересня-жовтня 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України. Також суд розглядає рішення Януковича про незаконне скасування Конституції України 2004 року.

Зазначимо, що найгучніші запити на екстрадицію за останні п’ять років від України надходили переважно до Російської Федерації. Окрім президента-втікача Януковича, Україна просила видати екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова, Сергія Арбузова, Віктора Пшонку, Олександра Клименка, Олександра Захарченка, але жодного з них не було екстрадовано до України.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович був заочно арештований 4 травня. Рішення про арешт Януковича прийняв Печерський районний суд Києва.