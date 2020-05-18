Коронавирус может привести к обнищанию более 6 млн украинцев. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138351-koronavirus-mojet-privesti-k-obnischaniu-bolee-6-mln-ukraincev-oon.html

Ракурс

Коронавирус в Украине уже вызвал ряд проблем экономического характера. Падение экономики и рост безработицы лишь верхушка айсберга под названием «коронавирусный кризис». На сегодняшний день в Украине более 6 млн граждан рискуют оказаться за гранью бедности.

Об этом свидетельствуют данные Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), которые основаны на макропрогнозе Кабинета министров Украины.

По прогнозам ЮНИСЕФ, с финансовыми трудностями встретится каждая вторая украинская семья с детьми. Аналитика говорит о том, что уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более заметным: с 33% до 51%.

Больше всего финансовые проблемы ощутят многодетные семьи, одинокие родители с детьми, семьи с детьми до трех лет, а также одинокие пенсионеры старше 65 лет.

В ЮНИСЕФ обеспокоены критическим ростом детской бедности и незащищенности семей и призывают власть Украины предпринять срочные эффективные меры по социальной защите малоимущих, чтобы сгладить последствия эпидемии.

Преодоление детской бедности должно стать приоритетной задачей для украинской власти. Игнорирование проблемы неизбежно приведет к проблемам развития всей страны, считают в ЮНИСЕФ.

Фонд настоятельно рекомендует разработать кратковременную и долговременную стратегии социальной защиты. В частности, в организации предлагают установить временную универсальную выплату всем семьям с детьми. Кроме того, следует расширить существующие программы поддержки семей, а также увеличить размер ежемесячной помощи при рождении ребенка.

Как ранее писал «Ракурс», генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что даже после пандемии коронавируса горе, тревога и депрессия будут продолжать влиять на людей. В организации подчеркивают о необходимости мер для защиты психического здоровья после долгих лет отсутствия инвестиций в этой сфере.