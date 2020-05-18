Коронавірус може призвести до зубожіння понад 6 млн українців. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138351-koronavirus-moje-pryzvesty-do-zubojinnya-ponad-6-mln-ukrayinciv-oon.html

Ракурс

Коронавірус в Україні вже викликав низку проблем економічного характеру. Падіння економіки і зростання безробіття лише верхівка айсберга під назвою «коронавірусна криза». Наразі в Україні понад 6 млн громадян ризикують опинитися за межею бідності.

Про це свідчать дані Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), які ґрунтуються на макропрогнозі Кабінету міністрів України.

За прогнозами ЮНІСЕФ, із фінансовими труднощами зустрінеться кожна друга українська родина з дітьми. Аналітика говорить про те, що рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще більш помітним: з 33% до 51%.

Найбільші фінансові проблеми відчують члени багатодітних сімей, одинокі батьки з дітьми, родини з дітьми віком до трьох років, а також самотні пенсіонери старші за 65 років.

У ЮНІСЕФ стурбовані критичним зростанням дитячої бідності і незахищеності сімей та закликають владу України вжити термінових ефективних заходів щодо соціального захисту малозабезпечених, щоб згладити наслідки епідемії.

Подолання дитячої бідності має стати пріоритетним завданням для української влади. Ігнорування проблеми неминуче призведе до проблем розвитку всієї країни, вважають у ЮНІСЕФ.

Фонд рекомендує розробити короткочасну і довготривалу стратегії соціального захисту. Зокрема, в організації пропонують встановити тимчасову універсальну виплату всім сім’ям із дітьми. Крім того, слід розширити існуючі програми підтримки сімей, а також збільшити розмір щомісячної допомоги при народженні дитини.

Як раніше писав «Ракурс», генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш заявив, що навіть після пандемії коронавірусу горе, тривога і депресія будуть продовжувати впливати на людей. В організації наголошують про необхідність заходів для захисту психічного здоров’я після довгих років відсутності інвестицій у цій сфері.