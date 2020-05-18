Кулеба розповів про роль довгожителя Авакова в уряді Шмигаля

https://racurs.ua/ua/n138350-kuleba-rozpoviv-pro-rol-dovgojytelya-avakova-v-uryadi-shmygalya.html

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Дмитро Кулеба, очільник Міністерства закордонних справ, розповів, яку роль у керівництві процесами в Кабміні відіграє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На думку Кулеби, прем'єр є безумовним лідером Кабінету міністрів, однак Аваков має найбільше урядового досвіду.

Прем'єр-міністр є безумовним керівником уряду. Аваков є безумовним урядовим «довгожителем», чия інституційна пам’ять у ряді питань дозволяє давати слушні поради виходячи з досвіду попередніх урядів, — зазначив глава МЗС в інтерв’ю «РБК-Україна».

На думку міністра, усі члени уряду несуть частину відповідальності за ситуацію в Кабміні загалом.

Міністерська посада кожної людини — це індивідуальна історія. Ставши віце-прем'єром і зрозумівши, що тепер я вже перебуваю не у професійній кар'єрі, а в політиці, я прийняв для себе дуже просте рішення: я буду готовий піти з будь-якого кабінету у будь-який момент, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ у 2014 році, коли під час формування свого першого уряду Арсеній Яценюк запропонував йому «тимчасово» очолити МВС. Президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади у 2019 році, зробив виняток лише для «старого» міністра МВС. За іронією долі, Аваков пережив на міністерській посаді Яценюка, Гройсмана і Гончарука. Зараз він працює вже у четвертому за рахунком уряді Шмигаля.