Олександр Клименко, фото: oleksandr-klymenko.com

https://racurs.ua/ua/n138349-sud-skasuvav-zaochnyy-aresht-kolyshnogo-ministra-dohodiv-i-zboriv-klymenka.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував заочний арешт Олександра Клименка — колишнього міністра доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича.

Відповідне рішення колегія суддів апеляційної палати ВАКС ухвалила 13 травня, повідомляє видання «Слово і діло».

Зазначається, що в судовому реєстрі оприлюднена лише коротка ухвала суду, в якій не вказана причина такого рішення ВАКС.

Рішення про заочний арешт Клименка, котрого підозрюють у причетності до схеми заволодіння державними коштами на загальну суму 3,1 млрд грн, 19 серпня 2019 року ухвалив Печерський райсуд Києва.

Згодом підсудність цієї справи була змінена й у грудні 2019 року Генпрокуратура передала її до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Адвокати Клименка подали апеляційну скаргу на його заочний арешт до Київського апеляційного суду, котрий передав розгляд цієї скарги до ВАКС.

Нагадаємо, на початку травня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про заочний арешт на два місяці четвертого президента України Віктора Януковича. Відповідне рішення ухвалене в межах кримінального провадження про узурпацію влади Януковичем у 2014 році.