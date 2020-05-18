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Ракурс
Александр Клименко, фото: oleksandr-klymenko.com

Суд отменил заочный арест бывшего министра доходов и сборов Клименко

18 мая 2020, 13:33
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил заочный арест Александра Клименко — бывшего министра доходов и сборов времена президентства Виктора Януковича.

Соответствующее решение коллегия судей апелляционной палаты ВАКС приняла 13 мая, сообщает издание «Слово и дело».

Отмечается, что в судебном реестре обнародовано лишь короткое решение суда, в котором не указаны причины его принятия.

Решение о заочном аресте Клименко, которого подозревают в причастности к схеме завладения государственными средствами на общую сумму 3,1 млрд грн, 19 августа 2019 года принял Печерский райсуд Киева.

Впоследствии подсудность этого дела была изменена и в декабре 2019 года Генпрокуратура передала его в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).



Адвокаты Клименко подали апелляционную жалобу на его заочный арест в Киевский апелляционный суд, который передал рассмотрение этой жалобы к ВАКС.

Напомним, в начале мая Печерский райсуд Киева принял решение о заочном аресте на два месяца четвертого президента Украины Виктора Януковича. Соответствующее решение принято в рамках уголовного производства об узурпации власти Януковичем в 2014 году.

Источник: Ракурс


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