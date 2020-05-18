Коронавирус в Киеве. Фото: Закон и Бизнес

https://racurs.ua/n138348-klichko-raskryl-plan-sleduuschego-etapa-smyagcheniya-karantina-v-kieve-infografika.html

Ракурс

В Киеве после 22 мая начнется следующий этап ослабления карантинных ограничений.

Начнут работать промышленные рынки и крупные магазины площадью до 1 тыс. кв. м. Откроются также спортзалы и фитнес-центры. Все они будут работать лишь при условии соблюдения регламентов и условий безопасности. Бассейны столичные власти решили пока не открывать. Об этом 18 мая сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

После 22 мая КГГА планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме, а сейчас активно увеличивается количество маршрутов.

Столичный метрополитен уже подготовлен к работе и готов заработать с 25 мая, но на это требуется разрешение правительства. Кличко добавил, что вопрос об открытии торговых центров будет следующим этапом ослабления.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы. Мэр утверждает, что некоторые ночные клубы продолжают работать, несмотря на то, что городские власти не разрешали открывать развлекательные заведения.