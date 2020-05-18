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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: Закон і Бізнес

Кличко розкрив план наступного етапу пом’якшення карантину в Києві (ІНФОГРАФІКА)

18 тра 2020, 13:14
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У Києві після 22 травня розпочнеться наступний етап послаблення карантинних обмежень.

Почнуть працювати промислові ринки та великі магазини площею до 1 тис. кв. м. Відкриються також спортзали та фітнес-центри. Всі вони працюватимуть лише за умови дотримання регламентів і умов безпеки. Басейни столична влада вирішила поки не відкривати. Про це 18 травня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Після 22 травня КМДА планує відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі, а зараз активно збільшується кількість маршрутів.

Столичний метрополітен вже підготовлений до роботи і готовий запрацювати з 25 травня, але на це потрібен дозвіл уряду. Кличко додав, що питання про відкриття торговельних центрів буде наступним етапом ослаблення.



Пом’якшення карантину в Києві. Інфографіка: Віталій Кличко у Telegram

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. Мер стверджує, що деякі нічні клуби продовжують працювати, незважаючи на те, що міська влада не дозволяла відкривати розважальні заклади.

Джерело: Ракурс


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