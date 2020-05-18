У Харкові мітингують медики швидкої допомоги, фото: 112.ua

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У Харкові працівники підстанції швидкої допомоги № 1 влаштували акцію протесту.

Фельдшери та водії швидкої стверджують, що вони не отримали очікуваних надбавок до зарплати, пов’язаних із епідемією коронавірусу. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що надбавки отримали лише медики, котрі безпосередньо контактували з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19. Так, на цій підстанції працюють 50 водіїв, з них надбавки на суми від 14 до 18 тис. грн отримали лише п’ятеро водіїв.

Учасники акції наголошують, що вони всі перебувають у групі ризику, оскільки співробітників, які контактували з хворими, не ізольовували на два тижні.

Було сказано — всім. Ми ж теж у групі ризику, ми всі працюємо разом, — наголошує один із учасників акції.

Мітингувальники також повідомили, що їх обмежують у використанні засобів захисту. Зокрема, видані їм одноразові костюми дозволено одягати лише у крайніх випадках.

Також мітингувальники скаржилися на умови праці.

Працюємо по 12 годин, стоять машини біля підстанції. Людей не запускають лікарів ні поїсти, ні попити. Волонтери, слава Богу, дали погодувати, так нас підстанція не пускає: ні, стійте, які обіди. Ладно ми, чоловіки, можемо в кущі сходити. А жінки? Де вони 12 годин повинні перетерпіти це все? — зазначив один із учасників акції.

До учасників акції виходив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, котрий заявив, що кошти розподіляють відповідно до постанови Кабміну.

Загалом акція тривала годину. В результаті понад 20 людей підписали звернення до голови харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. Йому повезли підписаний лист.

У зверненні до Кучера зазначається, що співробітники швидкої готові розпочати безстроковий страйк.

Кучер згодом прокоментував цю акцію медиків. Він завив журналістам, що вважає цю проблему штучно створеною. На його думку, у ній задіяні кілька сторін.

Перше — це люди, які дійсно опікуються виплатами, а є люди, які маніпулюють, — заявив Кучер. — Якщо людина адекватна, вона спочатку з’ясує, що відбувається, а після цього кричить, що зрада, що не виконали, що не виплатили.

Він також пообіцяв порушити питання доплат на селекторній нараді з урядом.

Також Кучер заявив, що немає жодних проблем із засобами індивідуального захисту.

Якщо чітко кожен член бригади скаже, що мені недостатньо, я впевнений, проведена вже не одна розмова, не одна контрольна настанова надана, щоб засобами індивідуального захисту всі медики були забезпечені. І вони є в наявності, — запевнив голова ОДА.

Нагадаємо, минулого тижня за затримку надбавок медикам було звільнено заступника голови Одеської ОДА.