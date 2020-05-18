Мустафа Джемілєв. Фото: Sprotyv.Info

https://racurs.ua/ua/n138346-djemiliev-pro-rusyfikaciu-krymu-okupanty-otruuut-svidomist.html

Ракурс

Кримські татари намагаються протистояти російській анексії півострова. У Криму проводиться масштабна російська пропаганда, окупанти намагаються закласти у голови дітей ідею про правильність окупації Криму.

Лідер кримськотатарського народу нардеп Мустафа Джемілєв заявив, що за часів СРСР також проводилася жорстка пропаганда, але після незалежності України свідомість жителів Криму було відновлено. Це неминуче станеться і зараз, після того, як півострів буде повернуто Україні, але можливі величезні втрати, заявив Джемілєв у інтерв’ю Obozrevatel.

За словами Джемілєва, зараз у Криму окупанти встановили тотальний контроль і намагаються маніпулювати думками людей. Проводиться прослушка телефонів, проглядається електронна пошта, контролюється інтернет. Людину можуть притягнути до відповідальності навіть за лайк, який вона поставила у соцмережі під неугодною окупаційної владі публікацією.

Навіть у мечетях татари можуть молитися лише під контролем. Влада встановила там прослушки. Окремо татари також не мають права збиратися, це заборонено і вважається незаконним.

За словами Джемілєва, він не знає жодного випадку, коли затриманого кримського татарина не бив би. Майже усі затримані зазнають знущань і побиття.

За даними Джемілєва, близько 30 тис. кримських татар виїхали з Криму. Це близько 10% всього кримськотатарського народу.

Також нардеп повідомив, що зараз відбувається масове заселення півострова російськими громадянами. У звіті генсека Організації Об'єднаних Націй зазначено, що за п’ять років окупації близько 140 тис. росіян були переселені до Криму. Фактично ця цифра набагато більша, стверджує Джемілєв. Це робиться для русифікації півострова.

На думку Джемілєва, найбільша трагедія полягає у тому, що його народ, який після геноциду 44-го року нарешті повернувся на батьківщину і почав відновлювати своє національне життя, знову змушений залишати півострів. Кримські татари багато років боролися за демократію, але зараз опинилися під тоталітарним режимом, який набагато гірше радянського.

Як раніше писав «Ракурс», Джемілєв незаконно переслідується окупаційною владою Криму. У зв’язку з цим прокуратура Автономної республіки Крим відкрила кримінальне провадження щодо окупаційної влади Криму.