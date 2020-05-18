Мустафа Джемилев. Фото: Sprotyv.Info

https://racurs.ua/n138346-djemilev-o-rusifikacii-kryma-okkupanty-otravlyaut-soznanie.html

Ракурс

Крымские татары стараются противостоять российской аннексии полуострова. В Крыму проводится масштабная российская пропаганда, оккупанты пытаются заложить в головы детей идею о правильности оккупации Крыма.

Лидер крымско-татарского народа нардеп Мустафа Джемилев заявил, что при СССР также проводилась жесткая пропаганда, но после независимости Украины сознание жителей Крыма было восстановлено. Это неизбежно произойдет и сейчас, после того, как полуостров будет возвращен Украине, но возможны огромные потери, заявил Джемилев в интервью Obozrevatel.

По словам Джемилева, сейчас в Крыму оккупанты установили тотальный контроль и пытаются манипулировать мыслями людей. Проводится прослушка, просматривается электронная почта, контролируется интернет. Человека могут привлечь к ответственности даже за лайк, который он поставил в соцсети под неугодной оккупационной власти публикацией.

Даже в мечетях татары могут молиться лишь под контролем. Власть установила там прослушки. Отдельно татары также не имеют права собираться, это запрещено и считается незаконным.

По словам Джемилева, он не знает ни одного случая, когда задержанного крымского татарина не избивали бы. Почти все задержанные подвергаются издевательствам и избиению.

По данным Джемилева, около 30 тыс. крымских татар покинули Крым. Это около 10% всего крымско-татарского народа.

Также нардеп сообщил, что сейчас происходит массовое заселение полуострова российскими гражданами. В отчете генсека Организации Объединенных Наций указано, что за пять лет оккупации около 140 тыс. россиян были переселены в Крым. Фактически эта цифра намного больше, утверждает Джемилев. Это делается для русификации полуострова.

По мнению Джемилева, самая большая трагедия состоит в том, что его народ, который после геноцида 44-го года наконец-то вернулся на родину и начал восстанавливать свою национальную жизнь, снова вынужден покидать полуостров. Крымские татары много лет боролись за демократию, но сейчас оказались под тоталитарным режимом, который гораздо хуже советского.

Как ранее писал «Ракурс», Джемилев незаконно преследуется оккупационной властью Крыма. В связи с этим прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство в отношении оккупационной власти Крыма.