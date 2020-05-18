Какой сегодня праздник: 18‒24 мая. Фото: Pixabay

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Ракурс

Какие интересные праздники ждут нас на этой неделе, с 18 по 24 мая? Какой сегодня праздник и какой праздник завтра — узнайте из статьи.

18 мая какой праздник

День Розовой Пантеры. Этот праздник родился в интернет-сообществе «Королевство Любви», объединяющем творческих людей. Девиз праздника — «Think pink!» («Думай по-розовому!») — означает: мысли творчески и позитивно. Символом дня стал известный мультяшный персонаж, а празднование Дня Розовой Пантеры проходит очень весело. Любители этого дня создали свою группу в фейсбуке и устраивают «розовые вечеринки», где хорошим тоном считается демонстрировать свои творческие достижения (картины, поделки ручной работы) и угощать друг друга розовыми сладостями. Байкеры — поклонники Розовой Пантеры надевают в этот день розовые очки.

18 мая также отмечается Международный день музеев. Интересный и познавательный праздник, его особенность в том, что каждый год День музеев проводят под определенным лозунгом. В этом году это «Музеи и устойчивое развитие общества».

19 мая какой праздник

День науки, профессиональный праздник ученых, обычно отмечался научными пикниками, которые в этом году, увы, пришлось отменить из-за карантина.

20 мая какой праздник

На 20 мая приходится целых три важных профессиональных праздника. Первый — Всемирный день метролога, начало которому положило подписание в 1875 году в Париже Метрической конвенции, тогда же была создана Международная организация мер и весов. В Международном бюро мер и весов во Франции хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих излучений, электрического сопротивления.

Второй — День банковских работников Украины, который впервые отмечался в 2004 году, и третий — День переводчика жестового языка в Украине. Это тоже сравнительно новый праздник, впервые его отметили в 2009 году. Сурдопереводчики делают великое дело, помогая интегрировать в общество людей с особыми потребностями.

А еще 20 мая отмечают Всемирный день пчел, который был учрежден резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2017 году. Его тоже можно назвать профессиональным — маленькие трудяги не только дают мед, но и вносят неоценимый вклад в сельское хозяйство, опыляя растения.

21 мая какой праздник

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития был учрежден ООН в 2002 году. За год до этого ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о культурном разнообразии.

В этом году международный праздник совпал с украинским: День вышиванки в Украине, отмечающийся каждый третий четверг мая, в 2020-м пришелся на 21-е. В этот день улицы городов и сел расцветают от прекрасных узоров, вышитых на одежде. Начало празднику 14 лет назад положила студентка из Черновцов Леся Воронюк. Она предложила друзьям выбрать день, когда все студенты будут приходить на лекции в вышиванках. Инициативу подхватили преподаватели, жители города, и очень скоро она распространилась по всей Украине.

Православная церковь отмечает День памяти Иоанна Богослова, апостола, считающегося покровителем писателей, редакторов и издателей, продавцов книг и людей, занятых в бумажной промышленности.

22 мая какой праздник

Международный день биологического разнообразия был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 1995 году на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии, состоявшейся годом ранее. Он посвящен охране редких и исчезающих представителей живой природы. Сторонами конвенции сегодня являются около двухсот государств.

Празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая отмечает Православная церковь. Святой Николай — единственный святой, у которого в церковном календаре целых два праздника — Никола зимний, 19 декабря, когда церковь отмечает смерть угодника, а дети получают конфеты и подарки, и Никола летний. Второй праздник отмечается с 1087 года, когда группа монахов похитила останки святого из Мир Ликийских и морем перевезла их в итальянский город Бари, где прах доброго Санта-Клауса покоится по сей день.

23 мая какой праздник

Всемирный день черепахи придумало в 2000 году Американское общество спасения черепах, основанное в Малибу. Главная идея праздника — сохранить этих замечательных животных. Впрочем, это не мешает устраивать в честь Дня черепахи карнавалы и торжественные шествия. И отказываться в этот день от использования черепаховых гребней и шкатулок и не есть ни в коем случае черепаховый суп.

Если уж говорить о неторопливости и философском отношении к жизни, которые символизирует черепаха, то стоит вспомнить, что 23 мая отмечается один локальный праздник — День труда на Ямайке. В этот день граждане острова устраивают большую толоку, работая под звуки регги на благо общества.

24 мая какой праздник

День славянской письменности и культуры (День святых Мефодия и Кирилла) в Болгарии начали отмечать еще в XIX веке, а сегодня он празднуется во всех странах, где в ходу кириллическая азбука. Кириллица была создана во второй половине IX века на основе греческой азбуки и адаптирована под славянскую фонетику.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого Света.

24 мая 1909 года в Европе были созданы первые Национальные парки, и теперь в этот день мы отмечаем Европейский день парков. В этот день на территории парков и вокруг заповедников проводят самые разнообразные мероприятия — экскурсии, лекции, фестивали. В этом году в связи с карантинными мероприятиями многолюдных праздников не будет, но парки уже открыты, чему невозможно не радоваться.