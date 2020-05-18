Яке сьогодні свято: 18‒24 травня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n138272-yake-sogodni-svyato-18-24-travnya.html

Ракурс

Які цікаві свята чекають на нас цього тижня, з 18 по 24 травня? Яке сьогодні свято і яке свято завтра — дізнайтеся зі статті.

18 травня яке свято

День Рожевої Пантери. Це свято народилося в інтернет-спільноті «Королівство Любові», що об'єднує творчих людей. Девіз свята — «Think pink!» («Думай рожевою!») — означає: думай творчо і позитивно. Символом дня став відомий мультяшний персонаж, а святкування Дня Рожевої Пантери відбувається дуже весело. Любителі цього дня створили свою групу в фейсбуці і влаштовують «рожеві вечірки», де хорошим тоном вважається демонструвати свої творчі досягнення (картини, вироби ручної роботи) і пригощати один одного рожевими солодощами. Байкери — шанувальники Рожевої Пантери вдягають цього дня рожеві окуляри.

18 травня також відзначається Міжнародний день музеїв. Цікаве і пізнавальне свято, його особливість у тому, що День музеїв щороку проводять під певним гаслом. Цього року це «Музеї та сталий розвиток суспільства».

19 травня яке свято

День науки, професійне свято вчених, зазвичай відзначалося науковими пікніками, які цього року, на жаль, довелося скасувати через карантин.

20 травня яке свято

На 20 травня припадає цілих три важливих професійних свята. Перше — Всесвітній день метролога, початок якому поклало підписання в 1875 році у Парижі Метричної конвенції, тоді ж була створена Міжнародна організація мір і ваг. У Міжнародному бюро мір і ваг у Франції зберігаються еталони Міжнародної системи одиниць — метра, кілограма, одиниці іонізуючих випромінювань, електричного опору.

Другий — День банківських працівників України, який вперше відзначався 2004 року, і третій — День перекладача жестової мови в Україні. Це теж порівняно нове свято, вперше його відзначили у 2009 році. Сурдоперекладачі роблять велику справу, допомагаючи інтегрувати в суспільство людей з особливими потребами.

А ще 20 травня відзначають Всесвітній день бджіл, який був встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 2017 року. Його теж можна назвати професійним — маленькі трудяги не лише дають мед, а й роблять неоціненний внесок у сільське господарство, запилюючи рослини.

21 травня яке свято

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку був заснований ООН у 2002 році. За рік до цього ЮНЕСКО ухвалила Загальну декларацію про культурне різноманіття.

Цього року міжнародне свято збіглося з українським: День вишиванки в Україні, який відзначають кожного третього четверга травня, у 2020-му припав на 21-е. В цей день вулиці міст і сіл розквітають від прекрасних узорів, вишитих на одязі. Початок святу 14 років тому поклала студентка з Чернівців Леся Воронюк. Вона запропонувала друзям вибрати день, коли всі студенти приходитимуть на лекції у вишиванках. Ініціативу підхопили викладачі, жителі міста, і дуже скоро вона поширилася по всій Україні.

Православна церква відзначає День пам’яті Іоанна Богослова, апостола, який вважається покровителем письменників, редакторів і видавців, продавців книжок і людей, зайнятих у паперовій промисловості.

22 травня яке свято

Міжнародний день біологічного різноманіття був проголошений Генеральною асамблеєю ООН в 1995 році на основі рекомендації Конференції сторін Конвенції про біологічне різноманіття, що відбулася роком раніше. Він присвячений охороні рідкісних і таких, що зникають, представників живої природи. Сторонами конвенції сьогодні є близько двохсот держав.

Святкування на честь перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая відзначає Православна церква. Святий Миколай — єдиний святий, у якого в церковному календарі цілих два свята — Микола зимовий, 19 грудня, коли церква відзначає смерть угодника, а діти отримують цукерки і подарунки, і Микола літній. Друге свято відзначається з 1087 року, коли група ченців викрала останки святого з Мир Лікійських і морем перевезла їх до італійського міста Барі, де прах доброго Санта-Клауса спочиває донині.

23 травня яке свято

Всесвітній день черепахи започаткувало 2000 року Американське товариство порятунку черепах, засноване в Малібу. Головна ідея свята — зберегти цих чудових тварин. Втім, це не заважає влаштовувати на честь Дня черепахи карнавали й урочисту ходу. І відмовлятися цього дня від використання черепахових гребенів і шкатулок і в жодному разі не їсти черепаховий суп.

Якщо вже говорити про неквапливість і філософське ставлення до життя, які символізує черепаха, то варто згадати, що 23 травня відзначається одне локальне свято — День праці на Ямайці. Цього дня громадяни острова влаштовують велику толоку, працюючи під звуки регі на благо суспільства.

24 травня яке свято

День слов’янської писемності і культури (День святих Мефодія і Кирила) в Болгарії почали відзначати ще в XIX столітті, а сьогодні він святкується в усіх країнах, де послуговуються кириличною абеткою. Кирилиця була створена у другій половині IX століття на основі грецької абетки й адаптована під слов’янську фонетику.

За внесок святих Кирила і Мефодія в культуру Європи Папа Іоанн Павло II в 1980 році оголосив їх покровителями Старого Світу.

24 травня 1909 року в Європі були створені перші Національні парки, і тепер цього дня ми відзначаємо Європейський день парків. У цей день на території парків і навколо заповідників проводять найрізноманітніші заходи — екскурсії, лекції, фестивалі. Цього року у зв’язку з карантинними заходами багатолюдних свят не буде, але парки вже відкриті, чому неможливо не радіти.