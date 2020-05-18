Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n138345-ce-benket-pid-chas-chumy-klychko-vymagaie-pokaraty-pracuuchi-na-karantyni-nichni-kluby.html

Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці.

Мер стверджує, що деякі нічні клуби продовжують працювати, незважаючи на те, що міська влада не дозволяла відкривати розважальні заклади. Кличко відзначив, що бачив в інтернеті відео з деяких нічних клубів і це його обурило. Про це градоначальник заявив 18 травня під час онлайн брифінгу.

Натовпи людей — це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їх власників! А тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення! — наголосив Кличко.

За словами мера, за минулу добу в столиці виявили 41 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Серед хворих — п’ять медиків та четверо дітей. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина, а за час епідемії зафіксовано 49 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2 тис. 321 підтверджений випадок інфікування COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус виявили у вихованок, так і працівників Дарницького будинку-інтернату для дівчат. Загалом там заразилася 81 особа.