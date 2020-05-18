Геращенко: За Порошенка армія звільнила 70% захопленого РФ Донбасу, а за Зеленського - жодного сантиметру

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Ірина Геращенко, нардеп від ЄС, під час обговорення законопроекту про кримінальну відповідальність військових керівників заявила, що за перший рік президентства Володимира Зеленського українська армія не звільнила жодного сантиметру окупованих територій Донбасу.

За Петра Порошенка наша героїчна армія звільнила 70% захопленого російською армією Донбасу. За часів першого року президентства Зеленського не звільнено жодного сантиметру української землі, — заявила нардеп на Погоджувальній раді фракцій ВР 18 травня.

Геращенко негативно висловилася щодо законопроекту, який передбачає кримінальну відповідальність військового керівництва.

Наша армія навпаки за наказом Зеленського відступає вглиб. Розводять війська, по яких стріляють. І в цей час ми даємо «мотивацію» українським військовим у вигляді кримінальної відповідальності… Все це лягає у парадигму реваншу. Всі ці репресії ветеранів, волонтерів. Ми наполягаємо нарешті, щоб цього тижня в порядку денному стояла ТСК по справі Шеремета, де Зеленський вже в принципі оголосив винних — і це ветерани і волонтери, — резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, як заявила раніше нардеп Вікторія Сюмар, законопроект передбачає кримінальне переслідування військових керівників, у випадку, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».