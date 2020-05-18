Державне регулювання цін ввели наприкінці карантину. Фото: Главком

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Державне регулювання цін ввели в Україні наприкінці карантину.

З 18 травня почала діяти постанова уряду «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення». Регулювання цін стосується товарів, що мають істотну соціальну значущість та товарів протиепідемічного призначення. Про це повідомляється на веб-сторінці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Постанова уряду стосується тільки роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно. Суб'єкти господарювання повинні декларувати намір підняти роздрібну ціну на понад 5%.

Відповідно до вимог постанови початок застосування задекларованих роздрібних цін залежить від відсотку їх підвищення, а саме:

у разі підвищення цін на 15 відсотків і більше — застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через 30 днів, без урахування дня декларування;

у разі підвищення цін на 10 відсотків і більше, але менше ніж 15 відсотків, — застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через 14 днів, без урахування дня декларування;

у разі підвищення цін на 5 відсотків і більше, але менше ніж 10 відсотків, — застосування роздрібної ціни можливе не раніше ніж через три дні, без урахування дня декларування.

Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюватиметься в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису до Держпродспоживслужби через її офіційний веб-сайт. Після успішної реєстрації даних, відомості одразу вноситимуться до Реєстру роздрібних цін на товари в автоматичному режимі без участі посадовців відомства.

За недотримання процедури декларування роздрібних цін обіцяють штрафи.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів прийняв постанову про державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування та низку медичних засобів, необхідних для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.