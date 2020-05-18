Государственное регулирование цен ввели в конце карантина. Фото:

https://racurs.ua/n138343-v-ukraine-posle-dvuh-mesyacev-karantina-vveli-gosudarstvennoe-regulirovanie-cen.html

Ракурс

Государственное регулирование цен ввели в Украине в конце карантина.

С 18 мая начало действовать постановление правительства «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие существенную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения». Регулирование цен касается товаров, имеющих существенную социальную значимость и товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщается на веб-странице Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно. Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.

В соответствии с требованиями постановления начало применения задекларированных розничных цен зависит от процента их повышения, а именно:

в случае повышения цен на 15 процентов и более — применение розничной цены возможно не ранее чем через 30 дней, без учета дня декларирования;

в случае повышения цен на 10 процентов и более, но менее 15 процентов, — применение розничной цены возможно не ранее чем через 14 дней, без учета дня декларирования;

в случае повышения цен на 5 процентов и более, но менее чем 10 процентов, — применение розничной цены возможно не ранее чем через три дня, без учета дня декларирования.

Декларирование изменений розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи до Держпродспоживслужби через ее официальный веб-сайт. После успешной регистрации данных, сведения сразу будут вноситься в Реестр розничных цен на товары в автоматическом режиме без участия должностных лиц ведомства.

За несоблюдение процедуры декларирования розничных цен обещают штрафы.

Напомним, в мае Кабинет министров принял постановление о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания и ряд медицинских средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.