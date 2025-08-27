Кабмін оголосив конкурс на розробку стратегічного родовища. Фото:

Уряд України оголосив конкурс на розробку стратегічного родовища.

У середу, 27 серпня, відбулося позачергове засідання Кабміну, де ухвалили важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну. Незабаром проведуть конкурсу на розробку родовища літію на ділянці «Добра» у Кіровоградській області. На цій ділянці є великі запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Про це премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Переможець конкурсу повинен буде забезпечити не лише видобуток, а й організувати виробництво продукції. Оголошення про конкурс подадуть упродовж найближчих двох місяців. Далі три місяці прийматимуть заяви, а згодом оголосять переможця.

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про надра — тобто про створення Інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною, який залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Верховна Рада ратифікувала її 8 травня.

Президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав закон про ратифікацію цієї угоди.