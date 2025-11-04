Повітряний простір у США можуть закрити через шатдаун. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210077-povitryanyy-prostir-u-ssha-mojut-zakryty-cherez-shatdaun.html

Ракурс

Польоти по території США можуть бути припинені через тривалий шатдаун американського уряду.

Через нестачу авіадиспетчерів перельоти по країні можуть бути припинені з міркувань безпеки. Можуть навіть закрити повітряний простір у Штатах, якщо ситуація загостриться. Про це міністр транспорту США Шон Даффі заявив в інтерв’ю CNBC.

Якщо ми вважатимемо, що це небезпечно, ми закриємо весь повітряний простір і не дозволимо людям подорожувати. Наразі мова йде лише про значні затримки, — розповів він.

Зазначається, що шатдаун триває вже 34 дні й спричинив відсутність заробітної плати для 13 тис. авіадиспетчерів. Внаслідок цього було скасовано понад 500 рейсів та затримано понад 6 тис. 200.

У Федеральному авіаційному управлінні США в майже половині з 30 найбільших аеропортів країни спостерігається серйозний дефіцит диспетчерів, що спричинило серйозні порушення в авіасполученні.

Нагадаємо, 1 жовтня в США розпочалося тимчасове припинення роботи федерального уряду після того, як Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Шатдаун передбачає, що тисячі держслужбовців відправлять у неоплачувану відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита.

Джерело: CNBC