Уряд США призупинив роботу вперше за сім років. Фото:

Шатдаун у Сполучених Штатах Америки розпочався у середу, 1 жовтня.

Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував о сьомій ранку за Києвом, коли у Вашингтоні настала північ 1 жовтня. Федеральний уряд офіційно припинив роботу після того, як Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Про це повідомило видання Bloobmerg.

Шатдаун означає, що тисячі держслужбовців відправлять у неоплачувану відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Дехто із службовців може назавжди втратити роботу.

Водночас, частина обов’язкових чиновників продовжать отримувати зарплатню, бо їхні посади фінансуються не через щорічні асигнування Конгресу.

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація, як пише видання, можуть використати шатдаун для проведення масових звільнень федеральних працівників, окрім тимчасових відпусток близько 750 тис. державних службовців.

Як відомо, вже третє за президентства Дональда Трампа в США відбувається шатдаун. Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Трампа, шатдаун тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.

Нагадаємо, 10 вересня Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, передбачивши на це 892,6 млрд дол. У цей бюджет заклали 400 млн дол. на програму допомоги Україні у сфері безпеки.

Джерело: Bloobmerg