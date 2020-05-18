Верховна Рада: опозиція закликала зняти з розгляду законопроект про подвійне громадянство

https://racurs.ua/ua/n138342-stavte-todi-hrest-na-suvereniteti-ukrayiny-opozyciya-zaklykala-znyaty-z-rozglyadu-zakonoproekt.html

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Верховна Рада може розглянути законопроект про подвійне громадянство, який в опозиції назвали тактикою реваншу і здачі національних інтересів. Таку думку висловила під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради ВР нардеп від ЄС Ірина Геращенко. Її також підтримала лідер фракції «Батьківщина» у парламенті Юлія Тимошенко.

Це зрада української армії… Йдеться про законопроект про громадянство, який по суті легалізує російські паспорти. Нагадаємо, що саме з незаконної паспортизації Криму розпочалася його анексія. Путін пачками роздає російські паспорти на Донбасі. В цей час влада серйозно говорить, що в жовтні вона проведе вибори на всій території України, включно з окупованим Донбасом. Хто обиратиме там українську владу? Люди з російськими паспортами? Ви хочете легалізувати цих маріонеткових правителів і маріонеткові так звані республіки для того, щоб допомогти Росії зняти санкції і ввести цю російську мантру про громадянську війну?, — звернулася Геращенко до фракції «Слуга народу».

Нардеп Юлія Тимошенко підтримала заяву Геращенко та запропонувала зняти це питання з порядку денного.

Пропоную поставити на голосування про зняття двох законопроекти з порядку денного: це закон про подвійне громадянство. Ви що смієтеся? І другий законопроект про кримінальну відповідальність наших героїв військових. Про що ми взагалі закони ухвалюємо? Подвійне громадянство — ставте тоді хрест на українському суверенітеті і територіальній цілісності. Чому ви граєтеся з такими надзвичайно складними речами?, — запитала Тимошенко.





Нагадаємо, нардеп Вікторія Сюмар вчора звернула увагу на два законопроекти, які, на її думку, знаменують повернення найгірших проявів «турборежиму». Йдеться про фактичне узаконення подвійного громадянства (законопроект № 2590), зокрема й російських паспортів, виданих в ОРДЛО, а також про законопроект, який передбачає кримінальне переслідування військових керівників, у випадку, якщо їхні підлеглі «ведуть агресивну війну».