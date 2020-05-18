Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Володимира Зеленського у першому тури президентських виборів готові підтримати 39,3% відсотка виборців (з тих, хто планує голосувати і визначився з вибором) в разі, якщо б вони відбулися в середині травня.

Водночас у другому турі за нього, як і рік тому, готові проголосувати близько 75% виборців, в разі, якщо опонентами будуть Петро Порошенко, Юлія Тимошенко чи Юрій Бойко. Про це повідомляє прес-служба соціологічної групи «Рейтинг».

Загалом серед усіх опитаних Зеленського готові підтримати 33,8%.

Юрія Бойка серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, готові підтримати 13,9% (12% від загальної кількості опитаних), Петра Порошенка — 13,3% (11,5% від загальної кількості), Юлію Тимошенко — 8,6% (7,4% від загальної кількості), Ігоря Смешка — 5,9% (5,1% від загальної кількості).

Решта кандидатів не долають п’ятивідсотковий бар'єр.

Крім того, третина респондентів вважають напрямок, в якому рухається країна, правильним, половина — неправильним, ще 17% - не змогли відповісти.

Соціологічне опитування проводилося протягом 12−13 травня по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Було опитано 3 тис. респондентів.

Нагадаємо, Зеленський очолює рейтинг українських політиків за рівнем довіри до них.