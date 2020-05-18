Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы поддержать 39,3% процента избирателей (из тех, кто планирует голосовать и определился с выбором) в случае, если бы они состоялись в середине мая.

В то же время во втором туре за него, как и год назад, готовы проголосовать около 75% избирателей, в случае, если оппонентами будут Петр Порошенко, Юлия Тимошенко или Юрий Бойко. Об этом сообщает пресс-служба социологической группы «Рейтинг».

В целом среди всех опрошенных Зеленского готовы поддержать 33,8%.

Юрия Бойко среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы поддержать 13,9% (12% от общего количества опрошенных), Петра Порошенко — 13,3% (11,5% от общего количества), Юлию Тимошенко — 8,6% (7,4% от общего количества), Игоря Смешко — 5,9% (5,1% от общего количества).

Остальные кандидаты не преодолевают пятипроцентный барьер.

Кроме того, треть респондентов считают направление, в котором движется страна, правильным, половина — неправильным, еще 17% - затруднились ответить.

Социологический опрос проводился в течение 12−13 мая по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Были опрошены 3 тыс. респондентов.

Напомним, Зеленский возглавляет рейтинг украинских политиков по уровню доверия к ним.