Международный день музеев. Фото: dilovamova.com

https://racurs.ua/n138340-segodnya-prazdnik-mejdunarodnyy-den-muzeev-kakie-meropriyatiya-zaplanirovany-v-ukraine.html

Ракурс

18 мая праздник — Международный день музеев. Этот праздник отмечается более, чем в 150 странах, в том числе и в Украине. Несмотря на карантин, украинские музеи подготовили праздничные программы и экскурсии, которые пройдут в режиме онлайн.

О мероприятиях, запланированных на этот день в Украине, сообщается в Telegram-канале партии «Слуга народа».

Днепропетровский исторический музей имени Д. И. Яворницкого проведет сегодня «Ночь музеев» в интернете. Музей подготовил интерактивные экскурсии, дискуссии, лекции и мастер-классы.

Гарнизонный храм во Львове подготовил для своих посетителей онлайн-экскурсию по подземельям, во время которой можно осмотреть остатки средневековых строений, которые стояли на месте нынешнего храма. Начало экскурсии запланировано на 12.00.

Одесский художественный музей также присоединился к флешмобу. С 11.00 до 21.00 каждый час будут проводиться онлайн-экскурсии и мастер-классы.

Зоологический музей Львовского национального университета имени Ивана Франкопокажет наиболее интересные экспонаты во время онлайн-экскурсии, начало которой запланировано на 13.00.

В Литературно-мемориальном доме-музее Михаила Булгакова сегодня будут читать произведения писателя на разных языках. Мероприятие также будет проводиться в режиме онлайн.

Музей украинской диаспоры подготовил интерактивную экскурсию по выставке «Наш Сикорский».

В музее Шолом-Алейхема пройдут онлайн-лекции Ирины Климовой на темы «Национальное искусство» и «Бсамим» из цикла «Страницы еврейской истории и культуры».

Национальний историко-архитектурный музей «Киевская крепость» проведет онлайн-экскурсию «Тайны Косого капонира».

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко на своем YouTube-канале покажет несколько сюжетов об инклюзивности. Также публикации появятся на сайте музея.

Музей книги и книгопечатания Украины устроит для посетителей виртуальную экскурсию по выставке «Моя, твоя — наша Лина Костенко». Также на странице музея в Facebook пройдет флешмоб «За что я люблю Музей книги и книгопечатания».

Национальный музей украинского народного декоративного искусства проведет онлайн-конкурс «Рука художника» на знание творчества известных украинских художников. Кроме того, музей представит репортаж-воспоминание о музейной акции 2017 года «Ночь в музее». Также будет представлен видеофильм «Екатерина Билокур» в трех частях из цикла познавательных программ «Ночь в музее».

Как ранее писал «Ракурс», Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году не состоится из-за эпидемии коронавируса. Организаторы мероприятия решили перенести фестиваль на следующий год.